В Мордовии пройдет «Кросс нации»

21 сентября в республике проведут соревнования в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации» и пробег памяти олимпийского чемпиона Петра Григорьевича Болотникова. Ожидается, что в массовых забегах примут участие порядка 4-х тысяч любителей здорового образа жизни.

В зависимости от возраста и степени подготовленности спортсмены и любители будут соревноваться на дистанциях от 4 до 21 км. Победителей «Кросса нации» наградят медалями, дипломами и памятными подарками от Минспорта РФ.

Первые тройки лидеров в пробеге памяти Петра Болотникова будет награждены денежными призами. Отметим, что этот пробег с прошлого года получил статус межрегионального.

На «Кросс нации» можно зарегистрироваться через Госуслуги. Для участия в пробеге памяти П. Г. Болотникова заявку нужно направить на электронную почту ksshor-sport@e-mordovia.ru.