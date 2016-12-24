В Курскую область доставили 5 тонн гуманитарной помощи из Мордовии

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В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Новую партию гуманитарной помощи доставили в Курскую область. В её составе - вода, продукты питания, средства личной гигиены. В этот раз отправили 5 тонн гумпомощи и 28 кубов соснового бруса для восстановительных работ.
Огромная благодарность всем, кто помогает - районам, депутатам, молодёжным волонтерским организациям, нашему Минлесхозу. Сердечное спасибо каждому, кто откликнулся».
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