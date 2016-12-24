В Курскую область доставили 5 тонн гуманитарной помощи из Мордовии

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Новую партию гуманитарной помощи доставили в Курскую область. В её составе - вода, продукты питания, средства личной гигиены. В этот раз отправили 5 тонн гумпомощи и 28 кубов соснового бруса для восстановительных работ.

Огромная благодарность всем, кто помогает - районам, депутатам, молодёжным волонтерским организациям, нашему Минлесхозу. Сердечное спасибо каждому, кто откликнулся».