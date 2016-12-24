В Государственном русском драматическом театре зрителям презентуют песенно-танцевальный спектакль «Летучий корабль»

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Спектакль станет дебютной самостоятельной работой на большой сцене для вчерашних выпускников Института национальной культуры, которые теперь приняты в штат профессиональной труппы.
В постановочной команде, занятой созданием премьерного мюзикла, также молодой режиссер Ольга Парфенова, ранее выпустившая три спектакля с актерами Мордовского республиканского национального театра.
Над «Летучим кораблем» вместе с режиссером работают художник-постановщик Алена Глинская, художник по свету Евгений Подъездников, видеохудожник Дмитрий Соболев, тесно сотрудничающие с Большим театром и другими московскими коллективами, а также самарский хореограф Алексей Жандаров и его земляк, аранжировщик Иван Пилюкшин.
Премьеру сказочного мюзикла «Летучий корабль», адресованного для семейного просмотра, покажут 15 и 22 сентября.
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