Спортсмен из Мордовии выступит на Паралимпийских играх в Париже

Выступление Евгения Швецова, трехкратного чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике, пройдет сегодня 3 сентября. Он будет соревноваться в беге на 400 метров в классе Т36.



В Паралимпийских летних играх 2024 года принимают участие 90 российских спортсменов. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону.