Спортсмен из Мордовии выступит на Паралимпийских играх в Париже

Спорт

Выступление Евгения Швецова, трехкратного чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике, пройдет сегодня 3 сентября. Он будет соревноваться в беге на 400 метров в классе Т36.

В Паралимпийских летних играх 2024 года принимают участие 90 российских спортсменов. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону.

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