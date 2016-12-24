Спортсмен из Мордовии выступит на Паралимпийских играх в Париже

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Выступление Евгения Швецова, трехкратного чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике, пройдет сегодня 3 сентября. Он будет соревноваться в беге на 400 метров в классе Т36.
В Паралимпийских летних играх 2024 года принимают участие 90 российских спортсменов. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону.
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