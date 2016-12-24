Более 130 жителей республики трудоустроились по программе субсидирования найма

Рабочие места предоставили порядка 20 предприятий региона в сфере оборонно-промышленного комплекса, пищевой промышленности, швейного производства и сельского хозяйства.



В этом году в программу активно включился саранский завод «Резинотехника», куда приняли 46 человек до 30 лет. Кроме того, новую работу на предприятиях Мордовии нашли те, кто оказался под риском увольнения, безработные, а также беженцы и люди с инвалидностью.



Местным работодателям субсидируют трудоустройство сотрудника из Мордовии, а также из другого субъекта РФ, если расстояние между границами муниципальных образований составляет не менее 50 км. Работодатель при этом должен взять работника на условиях полного рабочего дня, предоставить компенсацию затрат на проезд к новому месту проживания, аренду жилья или другие выплаты.



Получить консультацию по этой и другим мерам поддержки можно в кадровых центрах республики.