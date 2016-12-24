Житель Мордовии ответит по уголовной статье за кусты мака на грядке

44-летний житель Ичалковского района обвиняется в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

По информации МВД по РМ, в июле этого года в ходе отработки оперативной информации сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков на приусадебном участке обвиняемого обнаружили 263 куста мака.

Выяснилось, что семена наркосодержащего растения сельчанин приобрел весной на рынке в Саранске и стал выращивать мак для личных целей.

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.