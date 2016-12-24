Поздравление Главы Республики Мордовия с Днем знаний

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Уважаемые земляки! Дорогие педагоги, работники образования, родители, школьники и студенты!
От души поздравляю вас с Днём знаний!
Мы в Мордовии гордимся, что в нашей республике много талантливых и целеустремлённых школьников. Для вас начинается удивительное путешествие, полное открытий, знаний и эмоций. Не бойтесь задавать вопросы и искать ответы, поддерживайте друг друга, пронесите школьную дружбу через года - это самый ценный багаж. Особенно поздравляю первоклассников, а выпускникам желаю уверенности в своих силах. Уверен, вы достигнете больших высот на производстве, в творчестве, науке и спорте.
Огромное спасибо нашим учителям! Вы не только передаёте знания, но и формируете характер, воспитываете любовь к Родине и настоящих патриотов - такую задачу ставит перед нами наш Президент Владимир Владимирович Путин.
Среди школьников, студентов есть те, чьи родные сейчас в зоне специальной военной операции. Хочу подчеркнуть - мы гордимся ими и ждём скорейшего победного возвращения домой!
Для родителей 1 сентября - самый волнительный день. Будьте рядом, верьте в своих детей, поддерживайте их - и они обязательно со всем справятся.
Желаю всем здоровья, успехов, покорения новых вершин и достижения поставленных целей. В добрый путь, друзья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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