Поздравление Главы Республики Мордовия с Днем знаний

Социум

Уважаемые земляки! Дорогие педагоги, работники образования, родители, школьники и студенты! 

От души поздравляю вас с Днём знаний!

Мы в Мордовии гордимся, что в нашей республике много талантливых и целеустремлённых школьников. Для вас начинается удивительное путешествие, полное открытий, знаний и эмоций. Не бойтесь задавать вопросы и искать ответы, поддерживайте друг друга, пронесите школьную дружбу через года - это самый ценный багаж. Особенно поздравляю первоклассников, а выпускникам желаю уверенности в своих силах. Уверен, вы достигнете больших высот на производстве, в творчестве, науке и спорте.

Огромное спасибо нашим  учителям! Вы не только передаёте знания, но и формируете характер, воспитываете любовь к Родине и настоящих патриотов - такую задачу ставит перед нами наш Президент Владимир Владимирович Путин.

Среди  школьников, студентов  есть те, чьи родные сейчас в зоне специальной военной операции. Хочу подчеркнуть - мы гордимся ими и ждём скорейшего победного возвращения домой!

Для родителей 1 сентября - самый волнительный день. Будьте рядом, верьте в своих детей, поддерживайте их - и они обязательно со всем справятся.

Желаю всем здоровья, успехов, покорения новых вершин и достижения поставленных целей. В добрый путь, друзья!  


Глава Республики Мордовия                               А. Здунов

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