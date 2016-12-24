Жители Мордовии пообщались с пятикратным олимпийским чемпионом

29 августа в МГУ им. Н.П. Огарева прошел диалог на равных с пятикратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Михаином Лопесом Нуньесом и главным тренером национальной сборной Кубы по греко-римской борьбе Раулем Трухильо Диасом. Студенты вуза и гости смогли задать легендам спорта интересующие вопросы: говорили о мотивации, трудностях, патриотизме и многом другом.

Среди студентов Мордовского госуниверситета — множество спортсменов: они пришли послушать про историю успеха, про условия, которые сформировали чемпиона. Также среди присутствующих было и много гостей вуза. Вопросы были самые разные: начиная с самого запомнившегося соперника на олимпийских играх, заканчивая моментами, когда теряется мотивация на пути к успеху.

Михаин Лопес поговорил с участниками диалога о роли семьи и поддержке близких: «Семья — это те люди, которые будут грустить с вами, если вам грустно, которые будут радоваться, когда вы побеждаете. Воспитывая нас, родители дают нам шанс стать лучше. Для меня семья всегда была на первом месте. Мои родные всегда ждут меня дома, неважно, вернусь я с победой или поражением, и это большое счастье! Я хочу сказать, что главное — обязательно помнить, что сегодня у нас семья есть, а когда-то близких может не стать. Поэтому обязательно нужно ценить родных людей».

Тренер, воспитавший пятикратного олимпийского чемпиона, Рауль Диас рассказал о том, как мотивировать спортсменов на большой успех: «Главное, что я говорю своим ученикам, любое соревнование — это возможность, это шанс, который нужно использовать. Нужно думать о будущем, всегда знать, что делать дальше».

Однако бывали моменты, когда мотивация покидала великого спортсмена. Михаин Лопес рассказал, как справлялся с трудными моментами: «Моя первая олимпиада была в 2004 году, я, конечно же, хотел сразу же стать олимпийским чемпионом, но тогда я проиграл русскому борцу Хасану Бороеву. Вот тогда я начал думать о том, чтобы покинуть спорт, но потом собрался. Я понял, что эта ситуация сделала меня сильнее, и стал готовиться к соревнованиям лучше именно ментально. Этот тот момент, когда я научился проигрывать. А это в жизни очень важный навык — ведь это часть нашего пути».

В конце встречи Михаину Лопесу и Раулю Диасу предстояло подарить три футболки со своими автографами авторам лучших вопросов, но они не смогли выбрать, так как все вопросы были интересными. Поэтому было принято решение, разыграть их в случайном порядке.