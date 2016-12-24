Служба занятости Мордовии трудоустроила летом более 2 тысяч подростков

Этим летом Служба занятости населения республики трудоустроила более 2,3 тысяч подростков, что значительно больше, чем в прошлом году. Тогда на летних каникулах трудились около 1,5 тыс. школьников.

При содействии службы рабочие места были созданы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, торговли и связи. Ребята трудились подсобными рабочими, лаборантами, диспетчерами, рабочими зеленого хозяйства, работниками торгового зала.

«В этом году 2,3 тысячи подростков помогали родному городу и районам Мордовии стать чище и красивее. Это участники ежегодной акции «Трудовое лето», которая помогает получить представление о будущей профессии и первый практический опыт», - рассказал директор Кадрового центра Республики Мордовия Игорь Юрченков.

Напомним, что временная занятость доступна ребятам в возрасте от 14 до 18 лет. Выбрать подходящую вакансию и подать заявку они могут через портал «Работа России» или при личном обращении в Кадровый центр. С ними заключается временный трудовой договор на неполный рабочий день, выплачивается заработная плата и материальная поддержка от службы занятости в размере 3,2 тысяч рублей за полный отработанный месяц.

Отметим, что в целом с начала года благодаря карьерным консультантам Мордовии более 2,8 тысяч подростков нашли работу.