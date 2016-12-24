В Музей мордовской народной культуры поступило новое оборудование

Посетители Музея мордовской народной культуры смогут по достоинству оценить его экспонаты. Этому будет способствовать комплекс нового специализированного оборудования, закупленного в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Музей располагается в историческом здании – памятнике провинциальной городской архитектуры начала XX века. В фондах хранится 4 тысячи экспонатов, в том числе коллекции мордовской народной одежды, икон, керамики, бытовой утвари, сельскохозяйственных орудий и инструментов. Достойно представить собрание музея поможет новое оборудование.

Благодаря нацпроекту были закуплены вертикальные и горизонтальные витрины с подсветкой, мобильные системы для экспонирования произведений, подставки из оргстекла для малогабаритных предметов, стеллажи и подиумы для открытого хранения.

Значительно расширились и возможности музея в проведении различных мероприятий и образовательных программ. Новые мультимедиа-проекторы позволят проецировать изображение с любого устройства, проводить профессиональные презентации с демонстрацией роликов, графиков и таблиц.

Сенсорный киоск с цифровым контентом познакомит посетителей музея с историей мордвы, традиционными ремеслами и костюмом.