Жительница Саранска смастерила куклы-обереги для бойцов СВО

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители МСП получают различные виды госпомощи – как финансовые, так и нефинансовые.

Всесторонняя поддержка предпринимателей не остаться безответной. В свою очередь бизнес-сообщество региона, понимая все тяготы, с которыми сталкиваются сейчас наши военные на передовой, стараются всячески их поддержать - своими изделиями, гуманитарной помощью, теплыми словами и подарками.

Так, самозанятая Наталья Русяева из Саранска своими руками смастерила куклы-обереги для российских солдат в зоне СВО.

«Может и не стоит никому говорить, что это я передала? Я стесняюсь», - скромно говорит женщина. Наталья неоднократно становилась участником благотворительных акций, а теперь решила самостоятельно оказать поддержку защитникам.

«Я увидела передачу, где показывали раненого солдата. Он прижимал к груди подобную куклу и говорил: «Она со мной навсегда». Его слова так тронули меня, и я поняла, что тоже могу передать обереги ребятам. Внутри немного земли родного края, чтобы возвращались домой, зерна, чтобы всегда были сытые, а лечебные травы, чтобы находились в здравии», - рассказывает Наталья Русяева.

Даже самый скромный подарок способен привнести в жизнь человека нужную порцию тепла и доброты. Бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, признаются, что ничто так не согревает душу, как доброе слово. Военнослужащие ждут возможности связаться с родными и пообщаться, держат в кармане письма от детей — даже от тех, кого они никогда не видели, но которые искренне желают победы, скорейшего возвращения домой. Вместе с куклами-оберегами Наталья передала воинам послания — короткие, но полные важных теплых слов.

«Написать послание на открытке мне помогали внучата – Лиза и Богдан. Они сами решили, что написать. Мы подготовили 50 комплектов и надеемся, что обереги пригодятся нашим ребятам, приблизят победу России», - поделилась жительница Саранска.

Центр «Мой бизнес» выражает благодарность всем неравнодушным жителям за оказанную поддержку тем, кто в ней нуждается, и напоминает, что по адресу: ул. Московская, 14 продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов и Курской области.

Дополнительная информация по телефону горячей линии: 24-77-77, доб. 517.