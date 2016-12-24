В Мордовии провели уже третий Региональный театральный фестиваль «Гардемарины»

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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
27 августа состоялся показ театральных постановок Регионального театрального фестиваля воспитанников кадетских классов и военно-патриотических клубов «Гардемарины-2024». В фестивале приняли участие 8 команд Мордовии и команда-победитель Всероссийского фестиваля «Гардемарины-2023» из Пензенской области - театральное объединение «Маленькая страна - 42 Улица».
Мордовию представляли команды из Саранска, Рузаевского, Краснослободского, Лямбирского и Темниковского районов и 3 команды от Регионального центра «Мира».
По решению экспертного жюри места распределились следующим образом:
Гран-при регионального фестиваля Гардемарины 2024 - Сборная театральная команда образовательных организаций г.о. Саранск «Юнгаши».
Победитель регионального фестиваля Гардемарины 2024 - команда «Театральное объединение «Маленькая страна - 42 улица» гимназии №42, г. Пенза. 2 место заняла «Студия современного театра «Театр «Мира», г. Саранск. Третьей стала «Театральная студия «Отражение» школа №5, Рузаевский район.
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Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
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