В Мордовии провели уже третий Региональный театральный фестиваль «Гардемарины»

27 августа состоялся показ театральных постановок Регионального театрального фестиваля воспитанников кадетских классов и военно-патриотических клубов «Гардемарины-2024». В фестивале приняли участие 8 команд Мордовии и команда-победитель Всероссийского фестиваля «Гардемарины-2023» из Пензенской области - театральное объединение «Маленькая страна - 42 Улица».



Мордовию представляли команды из Саранска, Рузаевского, Краснослободского, Лямбирского и Темниковского районов и 3 команды от Регионального центра «Мира».

По решению экспертного жюри места распределились следующим образом:



Гран-при регионального фестиваля Гардемарины 2024 - Сборная театральная команда образовательных организаций г.о. Саранск «Юнгаши».

Победитель регионального фестиваля Гардемарины 2024 - команда «Театральное объединение «Маленькая страна - 42 улица» гимназии №42, г. Пенза. 2 место заняла «Студия современного театра «Театр «Мира», г. Саранск. Третьей стала «Театральная студия «Отражение» школа №5, Рузаевский район.