В живописном мордовском селе Даньшино пройдет фестиваль с национальным колоритом

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31 августа в живописном мордовском селе Белинского района Пензенской области пройдет Межрегиональный фестиваль «Даньшино – территория возрождения».
За последние несколько лет село Даньшино стало своеобразным событийным магнитом, превратившись в полноценный этнокультурный центр. 31 августа здесь будут встречать гостей из разных регионов нашей страны.
В программе фестиваля «Даньшино – территория возрождения»: национальный фэшн-показ, мастер-классы по национальным мордовским ремеслам, выставка предметов мордовской национальной культуры, выставка работ заслуженного художника Республики Мордовия Николая Рябова «Зов торамы», национальные кулачные бои (по правилам ММА) и множество других интересных активностей.
Программа фестиваля
12:00 - 12:30 - Торжественное открытие Межрегионального фестиваля «Даньшино – территория возрождения».
12:30 - 13:30 - Выступление Государственного академического Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова (г. Самара).
13:30 - 15:00 - Выступления мордовских музыкальных коллективов Пензенской, Саратовской областей и Республики Мордовия.
15:00 - 15:50 - Национальные кулачные бои (по правилам ММА): участники из Пензенской и Тамбовской областей, республик Татарстан и Дагестан.
15:50 - 16:00 - Награждение победителей кулачных боев (ММА).
16:00 - 17:00 - Выступление Государственного академического ансамбля танца «КАБАРДИНКА» (Республика Кабардино-Балкария).
17:10 - 18:10 - Национальный фэшн-показ.
18:15 - 19:00 - Выступление фолк-группы «МАРИВАННА» (г. Пенза) и участников фестиваля из Мордовии.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, содействии Главы Мордовии Артёма Здунова и Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
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