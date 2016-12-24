В Мордовии участились случаи загорания транспортных средств

Во всех сельских школах Мордовии открыты «Точки роста»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
По информации МЧС по РМ, только в августе автомобили горели 7 раз. Ведомство приводит в качестве иллюстрации подобный инцидент в Рузаевском районе.
28 августа в 10 часов утра в Рузаевском районе загорелся автомобиль Citroen C4 2006 года выпуска. Девушка-водитель не растерялась и потушила горящую машину подручными средствами и тем самым, минимизировала площадь пожара.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества