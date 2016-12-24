В Мордовии участились случаи загорания транспортных средств

По информации МЧС по РМ, только в августе автомобили горели 7 раз. Ведомство приводит в качестве иллюстрации подобный инцидент в Рузаевском районе.

28 августа в 10 часов утра в Рузаевском районе загорелся автомобиль Citroen C4 2006 года выпуска. Девушка-водитель не растерялась и потушила горящую машину подручными средствами и тем самым, минимизировала площадь пожара.