В Мордовии участились случаи загорания транспортных средств

Репортер

По информации МЧС по РМ, только в августе автомобили горели 7 раз. Ведомство приводит в качестве иллюстрации подобный инцидент в Рузаевском районе.

28 августа в 10 часов утра в Рузаевском районе загорелся автомобиль Citroen C4 2006 года выпуска. Девушка-водитель не растерялась и потушила горящую машину подручными средствами и тем самым, минимизировала площадь пожара.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямая линия

Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики

«Мы вместе!»

Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества

1
Заказать рекламу
1
1
1