В Минске открылась выставка художников Мордовии

Во всех сельских школах Мордовии открыты «Точки роста»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
28 августа в Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка «Изобразительное искусство Мордовии». В экспозиции представлены живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство и графика известных мордовских художников.
Приветственный адрес в братскую республику направил руководитель Мордовии Артём Здунов.
«Сегодня мы рады презентовать для жителей и гостей Республики Беларусь работы ведущих мордовских мастеров.
Уверен, выставка «Изобразительное искусство Мордовии» не только представит богатое национальное творческое наследие нашей республики, но и послужит дальнейшему укреплению деловых, творческих и дружеских связей между нашими братскими народами, откроет новые горизонты взаимодействия».
В ходе торжественного открытия выставки было подписано Соглашение о сотрудничестве между союзами художников Беларуси и Мордовии.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию