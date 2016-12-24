В Минске открылась выставка художников Мордовии

28 августа в Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка «Изобразительное искусство Мордовии». В экспозиции представлены живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство и графика известных мордовских художников.



Приветственный адрес в братскую республику направил руководитель Мордовии Артём Здунов.

«Сегодня мы рады презентовать для жителей и гостей Республики Беларусь работы ведущих мордовских мастеров.

Уверен, выставка «Изобразительное искусство Мордовии» не только представит богатое национальное творческое наследие нашей республики, но и послужит дальнейшему укреплению деловых, творческих и дружеских связей между нашими братскими народами, откроет новые горизонты взаимодействия».

В ходе торжественного открытия выставки было подписано Соглашение о сотрудничестве между союзами художников Беларуси и Мордовии.