МГУ им. Н.П.Огарева посетил пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

28 августа в Саранск приехал пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес Нуньес, а также главный тренер национальной сборной Кубы Рауль Трухильо Диас. Они посетили столицу Мордовии, чтобы познакомиться с Мордовским государственным университетом.

Встречу начали в кабинете ректора Дмитрия Глушко. Именно по его инициативе легендарный спортсмен и его тренер приехали в республику. Вместе они обсудили развитие спорта в вузе и регионе в целом, гостям рассказали о возможностях, которые университет дает своим студентам.

«С этого года у нас реализуется магистерская программа «Спортивный менеджмент». Мы пригласили Рауля Диаса стать одним из преподавателей, чтобы студенты приобретали знания от профессионалов своего дела. Рауль Диас поистине легендарный тренер: подготовил 30 чемпионов мира и 20 олимпийских чемпионов, среди которых как раз-таки Михаин Лопес. Его результат — 5 олимпийских медалей, то о чем мечтает любой спортсмен и любой тренер», — отметил Дмитрий Глушко.

Гостям из Кубы показали Саранск со смотровой площадки, рассказали о городе и мордовской культуре, а также познакомили с факультетами и институтами. На факультете иностранных языков Михаин Лопес и Рауль Диас пообщались со студентами на родном испанском языке, поговорили о русской литературе и дружбе России и Кубы. А в институте наукоемких технологий и новых материалов гостям показали эксперименты в лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики». Также они посетили новый борцовский зал братьев Сурковых.

«Мы начинали заниматься в очень скромных условиях, где-то была большая влажность, где-то недоставало тренажеров. Тем не менее, кубинские спортсмены одерживают победы в олимпийских играх: в этом году мы стали вторыми в командном зачете. Поэтому я уверен, что это подарок бога, что у вас здесь созданы такие условия и есть такие тренеры, как братья Сурковы. С ними у молодых спортсменов обязательно все получится», — подчеркнул Рауль Диас.

Однако главным событием этого дня стала открытая тренировка с олимпийским чемпионом. Воспитанники школы борьбы братьев Сурковых продемонстрировали то, чему научились за время тренировок, а также смогли посоревноваться с Михаином Лопесом.

«После того, как мы выиграли олимпийский игры, прошло всего три дня, и мой тренер, Рауль Диас, предложил съездить в Россию, чтобы отдать честь стране, которая меня когда-то вдохновила на спортивные достижения. Конечно же, я с радостью согласился приехать. Мне очень приятно, что теперь я стал частью истории Мордовского госуниверситета и города», — поделился Михаин Лопес Нуньес.