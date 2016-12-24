В Чамзинке благоустроили парк по улице Ленина

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В районах Мордовии благоустраиваются общественные территории. Этому способствует реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в республике было благоустроено 9 скверов, площадей и парков, в 2024 году - уже 11 общественных пространств.
Так, во время празднования 400-летия поселка Чамзинка в райцентре открыли обновленный парк, расположенный на улице Ленина. Территория отдыха кардинально преобразилась.
Здесь выложили брусчаткой новые дорожки, появились новая сцена, лавочки и урны, а газоны планируется засеять травой. Было полностью демонтировано старое освещение и установлены новые современные осветительные приборы. Парк очистили от старых деревьев, а взамен высадили молодые саженцы.
В обновлении парка также принимали участие организации Чамзинского района.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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