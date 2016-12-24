В Мордовии еще один подрядчик оштрафован за медлительность при исполнении контракта

По информации прокуратуры РМ, в марте 2023 года между Администрацией городского поселения Рузаевка и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера по улице Революции 1905 года.

Работы стоимостью свыше 28 миллионов рублей подрядчик должен был исполнить до 31 июля 2023 года. Фактически же они завершились лишь в ноябре 2023 года.

Рузаевская межрайонная прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

По результатам его рассмотрения суд назначил подрядчику штраф в размере более 270 тысяч рублей.