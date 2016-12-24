Театры Мордовии в сентябре откроют новый сезон

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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
1 сентября Русский драматический театр РМ откроет новый сезон феерической мистерией по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Афиша и билеты доступны на сайте театра: https://grdtrm.ru/afisha.
Театр оперы и балета им. И.М. Яушева на открытие сезона 8 сентября приготовил мюзикл для детей «Красная шапочка & серый волк», а также балет «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского. Сайт театра: https://muzteatr-saransk.ru.
Мордовский государственный национальный драматический театр откроет сезон спектаклем «Побег из ада». В основе спектакля реальная хроника жизни нашего легендарного земляка, летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Билеты можно приобрести на сайте театра: https://mordoviatheatre.ru/afisha.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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