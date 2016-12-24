В Музеи Эрьзи посетители смогут познакомиться с гранями творчества Елены Колмаковой

29 августа в главном здании Музея Эрьзи откроется персональная выставка члена Союза художников России Елены Колмаковой. На ней будут представлены живописные и графические работы, книжные иллюстрации, изделия декоративно-прикладного искусства, керамика и малая пластика, созданные в разные годы.

Экспозиция включает более 100 произведений из мастерской автора, а также из собрания Музея Эрьзи и из частных коллекций. В рамках выставки пройдут мастер-классы и экскурсии, во время которых Елена Колмакова, талантливый и опытный педагог, поделится своими знаниями с молодыми художниками и всеми желающими.

Выставка будет работать до 30 сентября.