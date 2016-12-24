В Музеи Эрьзи посетители смогут познакомиться с гранями творчества Елены Колмаковой

Прямая линия
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
29 августа в главном здании Музея Эрьзи откроется персональная выставка члена Союза художников России Елены Колмаковой. На ней будут представлены живописные и графические работы, книжные иллюстрации, изделия декоративно-прикладного искусства, керамика и малая пластика, созданные в разные годы.
Экспозиция включает более 100 произведений из мастерской автора, а также из собрания Музея Эрьзи и из частных коллекций. В рамках выставки пройдут мастер-классы и экскурсии, во время которых Елена Колмакова, талантливый и опытный педагог, поделится своими знаниями с молодыми художниками и всеми желающими.
Выставка будет работать до 30 сентября.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме