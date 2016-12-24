Жители Мордовии могут проголосовать за патриотические фотографии своих земляков

На сайте московского Музея Победы разместилась виртуальная выставка «Цвета российского флага». В нее вошли яркие и креативные фотографии, которые прислали жители всех 89 регионов нашей страны. Среди участников всероссийского флешмоба и жители Мордовии.



«В онлайн-флешмобе, приуроченном ко Дню Государственного флага России, приняли участие почти 5 тысяч интернет-пользователей. В масштабную виртуальную выставку вошли фотоколлажи и красочные фотопортреты с развевающимся российским флагом. Самые активные участники акции - дети в возрасте 6-12 лет. А самому взрослому исполнилось 92 года!» - рассказали в Музее Победы.



Организаторы предложили сделать символический триколор своими руками, и участники с удовольствием подхватили эту идею. Полосы российского флага делали из детских и елочных игрушек, книжек и блокнотов, разноцветной одежды и посуды, цветов и камней, воздушных шаров и канцелярских принадлежностей. Интернет-пользователи вышивали, вязали, делали аппликации, пекли торты. Яркие триколоры появились на окнах и стенах домов, приусадебных участках, во дворах и на улицах.

Все фотографии вошли в масштабную мозаику в виде флага Российской Федерации, которую Музей Победы развернул на сайте.

До 2 сентября все желающие могут проголосовать за понравившиеся фотографии. Пять участников, набравших наибольшее количество голосов в категории «Приз зрительских симпатий», получат приставки от «Триколор» и подарки от Музея Победы.