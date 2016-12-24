В Саранске пройдет фестиваль «Мама, Папа, Я – здоровая семья»

30 августа на площадке перед Дворцом водных видов спорта развернутся десять спортивных, медицинских, развлекательных и развивающих площадок.



На фестивале можно будет проверить свое здоровье, принять участие в веселых стартах и поучаствовать в розыгрыше призов.

Фестивальная программа предусматривает различные активности:

- измерение давления, уровня сахара, ЭКГ, УЗИ и другие современные методы исследования

- консультации терапевта, ортопеда, детского эндокринолога и других

- консультации по здоровому питанию ведущих диетологов

- Мобильная медицина от министерства здравоохранения Республики Мордовия

- встречи с лучшими тренерами Дворца водных видов спорта

- комплекс спортивно-оздоровительных упражнений, йога, сухое плавание

- розыгрыши призов от Дворца водных видов спорта и партнеров

- семейные веселые старты с призами от партнеров фестиваля.

Участников веселых стартов ждут призы: сертификаты горнолыжного курорта «Каменка» на сумму 5000, 3000 и 2000 рублей, призы от компании «М Корт» и подарки от Дворца водных видов спорта.



Для участия в стартах нужно собрать семейную команду из 3 человек и подать заявку через раздел сообщения в Спортивный центр «Старт». В заявке указать полностью ФИО участников, один контактный номер телефона и возраст ребенка.



