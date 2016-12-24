Председатель Ассамблеи народов России поприветствовал участников Всероссийского молодежного марафона творчества «Мы вместе!»

23 августа в Мордовии проводится Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!». Праздник продолжится 24 августа в селе Старая Теризморга Старошайговского района, где состоится Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат».



Участников масштабного события поприветствовал руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев.



«Уважаемый Артём Алексеевич! Приветствую Вас и всех участников Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!» и национально-фольклорного праздника «Шумбрат». На гостеприимной земле Мордовии, где проживают представители многих национальностей, испокон веков чтят самобытную культуру и традиции народов России. Из поколения в поколение передаются базовые ценности и нравственные ориентиры, укрепляющие единство страны. Желаю участникам марафона и фольклорного фестиваля творческих успехов, новых друзей и всего самого доброго», - отметил в телеграмме Владимир Абдуалиевич.