Фестиваль национальных культур в Саранске стартовал с «Шумбрат-зарядки»

23 августа на Советской площади вновь состоялась «Шумбрат-зарядка». Спортивных горожан и гостей столицы республики поддержал Глава Мордовии Артём Здунов.



На этот раз зарядку проводили воспитанники Академии Ирины Винер по художественной гимнастике. Участники занятий получили скакалки и с удовольствием зарядились энергией на весь день.



«Сейчас я в отпуске, живу недалеко, пришла в первый раз. Очень понравилось! Спасибо Артёму Алексеевичу за такой классный проект, - рассказала горожанка Елена Ильина. - Посмотрите, сколько сегодня здесь людей! Не только молодежь прыгает со скакалками, но и взрослые не отстают. Вспоминаем молодость, и это здорово!»



Напомним, что утренняя зарядка в субботу, 24 августа, вновь пройдет на трех площадках:



- у гейта №3 стадиона «Мордовия Арена»

- у Администрации Пролетарского района (г. Саранск, ул. Коваленко)

- у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Саранск, ул. Ульянова).

Начало в 8.00.

Напомним, сегодня в Саранске пройдет Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!» Фестивальная программа будет включать выступления музыкальных групп, танцевальных ансамблей и театров из Москвы, Владимирской области, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Удмуртии.

Главная сцена расположится на Советской площади. В центре города развернутся творческие деревни и креативные площадки с презентациями промыслов и ремесел, интерактивными выставками, творческими баттлами гармонистов и частушечников, пройдут дефиле национального костюма и множество других мероприятий.



Все желающие смогут продегустировать национальные блюда, авторские кондитерские изделия и напитки.