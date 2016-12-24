Чемпионку мира по пожарно-спасательному спорту встретили в Саранске

Александра Тягушева выступала в составе сборной России на IX Чемпионате мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту в Казахстане. В международных соревнованиях принимали участие спортсмены из Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии и Чехии.

Спортсменка из Мордовии в командном виде «Пожарная эстафета» стала победителем Чемпионата и бронзовым призером в «Боевом развертывании». В личном зачете в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» Александра Тягушева завоевала «бронзу».

Сегодня чемпионка прибыла в столицу Мордовии, где ее встретили представители Главного управления МЧС России по РМ.