Предприниматель из Ичалок печет для жителей района вкусный хлеб

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнесмен из Ичалковского района получает помощь от государства, обеспечивая местных жителей вкусным и натуральным хлебом.

Вот уже более 30 лет упорство и инициатива позволяет Дмитрию Мишину не просто удовлетворять потребности жителей своего района в хлебе, но и быть символом доверия и надежности.

«Испечь хлеб – это лишь полдела, куда более важным является признание покупателей», – утверждает Дмитрий Мишин.

Эта простая истина, основанная на многолетнем опыте, стала тем краеугольным камнем, на котором его семейный бизнес стоит уже несколько поколений. Мишины создают не просто продукты, но и целую историю, в которой любовь и поддержка семьи играют главную роль.

«Бизнес ведем всей семьей. Начинал мой отец, а сейчас продолжаем мы. Каждый вносит свой вклад: жена отвечает за рецепты, сын – за качество, а мама следит за реализацией».

На пекарне трудятся 16 человек — от пекарей до грузчиков — но именно дух сотрудничества и взаимовыручки делает каждый день в этом бизнесе особенным. Сегодня ассортимент включает более 30 видов хлеба, среди которых традиционный черный, «бородинский», изюмный батон, а также разнообразные сладкие изделия — торты, булочки и кексы. Однако семья Мишиных не останавливается на достигнутом, работают над внедрением новинок, например, хлеба на основе муки с высокими биологическими показателями. Также расширяют спектр предлагаемых продуктов, включая копченую рыбу.

Настоящей отличительной чертой Мишины считают стремление к справедливости в бизнесе. Открытие собственной торговой точки рядом с цехом позволило минимизировать затраты на продукцию, предложив покупателям более доступные цены.

«Мы работаем сплоченной командой. Если нужно, сын всегда придет на помощь, а жена разрабатывает новые рецепты», — делится Дмитрий.

В будущем он планирует расширить производство, добавив цех по переработке мясной продукции. Такой подход не только увеличит ассортимент, но и создаст новые рабочие места. Стоит отметить, что семья активно участвует в культурной жизни Ичалок, поддерживая местные инициативы и принимая участие в благотворительных акциях, потому что для них важен не только бизнес, но и окружающее социальное пространство.

Чтобы привлечь новых клиентов и обеспечить дальнейшее развитие, Мишины планируют запуск рекламы в социальных сетях и изготовление яркой световой вывески. В бесплатной реализации задуманного в рамках нацпроекта поможет региональный Центр «Мой бизнес».