«Шумбрат, зарядка!» около «Мордовия Арены» прошла с участием Артёма Здунова

«Шумбрат, зарядка!» набирает обороты. Напомним, этот массовый республиканский проект стартовал по инициативе Главы Мордовии Артёма Здунова.

16 августа руководитель региона вместе с горожанами вновь вышел на утреннюю зарядку – она состоялась на площадке около «Мордовия Арены». На этот раз занимались со скакалками – это было интересно и для детей, и для взрослых.

«Получили заряд бодрости на весь день! Горы готовы свернуть!» - говорили участники зарядки после занятий.

Традиционная субботняя утренняя зарядка 17 августа пройдет, как обычно, на трех площадках:

- 3 гейт стадиона «Мордовия Арена» (г. Саранск, ул. Волгоградская, 1)



- площадь у администрации Пролетарского района (г. Саранск, ул. Коваленко)



- площадь у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Саранск, ул. Ульянова).