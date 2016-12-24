«Шумбрат, зарядка!» около «Мордовия Арены» прошла с участием Артёма Здунова

Рабочая встреча с Президентом РФ
Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
«Шумбрат, зарядка!» набирает обороты. Напомним, этот массовый республиканский проект стартовал по инициативе Главы Мордовии Артёма Здунова.
16 августа руководитель региона вместе с горожанами вновь вышел на утреннюю зарядку – она состоялась на площадке около «Мордовия Арены». На этот раз занимались со скакалками – это было интересно и для детей, и для взрослых.
«Получили заряд бодрости на весь день! Горы готовы свернуть!» - говорили участники зарядки после занятий.
Традиционная субботняя утренняя зарядка 17 августа пройдет, как обычно, на трех площадках:
- 3 гейт стадиона «Мордовия Арена» (г. Саранск, ул. Волгоградская, 1)
- площадь у администрации Пролетарского района (г. Саранск, ул. Коваленко)
- площадь у храма равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Саранск, ул. Ульянова).
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