В Мордовии иномарка смела с дороги 18-летнего парня на мопеде

По информации Госавтоинспекции республики, ДТП произошло 15 августа в Ардатовском районе в 13.05 на автодороге «п. Комсомольский – п. Атяшево – г. Ардатов – граница с Чувашской Республикой».

Не имеющий водительского удостоверения 24-летний молодой человек за рулем автомашины «Mercedes-Benz», по предварительным данным, выехал на встречную полосу дороги, где обгон запрещен, и совершил столкновение с мопедом «Regulmoto» под управлением 18-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр поворота налево.

После ДТП водитель иномарки скрылся с места происшествия, но принятыми мерами розыска был задержан.

Пострадавший юный водитель мототехники, также не имеющий права управления транспортным средством, с различными травмами был госпитализирован в Ардатовскую районную больницу. Сообщается, что мопедом он управлял в трезвом виде. На него составили соответствующий административный материал.

А вот водитель автомашины «Mercedes-Benz» отхватил целый букет протоколов - за употребление алкоголя до освидетельствования при ДТП, оставление водителем места ДТП, выезд в нарушение ПДД на полосу для встречного движения, управление автомобилем в отсутствие водительских прав, чрезмерно сильную тонировку стекол.