Выступающая за Мордовию Эльвира Хасанова установила новый рекорд России в спортивной ходьбе на дистанции 10 тысяч метров

На прошедшем чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге Эльвира Хасанова победила на дистанции в 10 тысяч метров, установив при этом новый рекорд России - 40:59.93. Это время также превосходит «официальный» мировой рекорд.

В интервью ТАСС чемпионка поделилась своей радостью от успеха:

«Эмоции меня переполняют, я была уверена, что рекорд России сегодня будет побит либо мной, либо моей соперницей Рейхан Каграмановой. Но так как я была разозлена своим проигрышем ей на двадцатке на майском чемпионате страны в Казани, то эта злость способствовала тому, что я была на финише первой. Хотя тогда у меня была травма, и я думала вообще пропустить этот сезон. Но я не сказала тогда своего последнего слова, что получилось сделать в Екатеринбурге».

Отметим, что установившим рекорды России легкоатлетам в ходьбе на 10 000 метров выплачивают 1 миллион рублей.