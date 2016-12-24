В Саранске проведут Чемпионат России по алтимату

25 августа в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» встретятся сильнейшие команды России, чтобы побороться за звание чемпиона в женском и мужском дивизионах.

⠀

Всего в соревнованиях примут участие 18 команд и порядка 300 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов страны.



Зрителей ожидают не только захватывающие спортивные поединки, но и конкурсы с возможностью выиграть памятные футболки и 100 фирменных дисков.

Алтимат – это командная игра с флаинг диском. Суть игры — пасами довести диск до зоны противника, от одной части поля до другой. Игровое очко приносит пойманный в голевой зоне диск.