В Саранске проведут Чемпионат России по алтимату

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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
25 августа в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» встретятся сильнейшие команды России, чтобы побороться за звание чемпиона в женском и мужском дивизионах.
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Всего в соревнованиях примут участие 18 команд и порядка 300 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов страны.
Зрителей ожидают не только захватывающие спортивные поединки, но и конкурсы с возможностью выиграть памятные футболки и 100 фирменных дисков.
Алтимат – это командная игра с флаинг диском. Суть игры — пасами довести диск до зоны противника, от одной части поля до другой. Игровое очко приносит пойманный в голевой зоне диск.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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