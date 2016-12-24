В Саранске у стадиона «Мордовия Арена» столкнулись две иномарки

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По информации Госавтоинспекции республики, 12 августа на ул. Волгоградская водитель автомашины «Рено», выезжая со второстепенной автодороги на главную, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес».
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир из «Рено», они были доставлены в лечебное учреждение.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и обстоятельством произошедшего.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области