В Саранске у стадиона «Мордовия Арена» столкнулись две иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 12 августа на ул. Волгоградская водитель автомашины «Рено», выезжая со второстепенной автодороги на главную, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес».

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир из «Рено», они были доставлены в лечебное учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и обстоятельством произошедшего.