В Доме Республики чествовали строителей

В Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. Представителей важной отрасли поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

Трудом инженеров, проектировщиков, строителей в республике обновляется инфраструктура, города и поселки, вводятся в строй крупные производственные комплексы, прокладываются важнейшие транспортные артерии, люди обеспечиваются качественным жильем.

Отдельно Глава Мордовии отметил работу строителей, которые сейчас занимаются восстановлением новых регионов России.

«Хочу поблагодарить всех за работу, поздравить ваши трудовые коллективы, крепкие трудовые династии», - сказал Артём Здунов.

Основной драйвер развития отрасли сегодня - национальные проекты, реализуемые по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Только за последние три года в рамках нацпроектов в республике построено, реконструировано и капитально отремонтировано 272 объекта. На реализацию мероприятий нацпроектов за это время направлено 53 млрд. рублей.

Республика активно участвует во всех федеральных программах поддержки строительной отрасли. В прошлом году завершены работы на 190 объектах на общую сумму свыше 8 млрд. рублей. В числе наиболее крупных объектов - Региональный центр по велоспорту BMX, лыжно-биатлонный комплекс, школы, поликлиники.

«Строительство всех этих объектов стало возможным благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Давайте поблагодарим его за реальную помощь нашей республике и всей стране, - сказал руководитель Мордовии. - А еще сегодня День рождения у нашего куратора Марата Шакирзяновича Хуснуллина, один из первых его визитов был в нашу республику, он всегда нас поддерживает, давайте его поздравим».

В этом году у Мордовии не менее масштабная строительная программа – будет построено и отремонтировано 112 объектов. На особом контроле - ввод в эксплуатацию республиканских долгостроев.

«Главное - чтобы все было сделано качественно, а это большая ответственность! - обратился Глава республики к руководителям строительных организаций. - Чем больше и качественнее мы строим, тем увереннее смотрим в завтрашний день. У нас много запросов от жителей и много работы».

Строителей также поздравили вице-премьер Инсаф Хайруллин и министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин.

Лучшим представителям отрасли были вручены высокие государственные награды. Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено электромонтажнику Саранского домостроительного комбината Ивану Войнову.