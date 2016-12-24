Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области

Очередная бригада мордовских врачей вернулась из Каланчакского района Херсонской области. 9 августа с ними встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Во встрече также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова и министр здравоохранения республики Олег Маркин.

Артём Здунов поблагодарил медиков за важную гуманитарную миссию. За время очередной двухмесячной командировки бригадой медицинских специалистов из Мордовии была оказана медицинская помощь 4 тысячам пациентов, из которых более четверти - дети. Терапевтический осмотр и прием у невролога прошли еще более полутора тысяч человек. Работа проходила не только в поликлинике, на амбулаторном приеме, но и в стационаре. Наши врачи оказывали помощь пациентам, поступавшим в приемное отделение Каланчакской больницы, выезжали на дом к тем, кто по состоянию здоровья не мог прийти в медучреждение.

182 экстренных и плановых оперативных вмешательства провел хирург Владимир Шалин - он и сейчас продолжает выполнять свой профессиональный долг в Херсонской области.

Глава республики поблагодарил врачей за верность призванию и высокий профессионализм. «О вашей работе я докладывал Президенту России. Он дал самую высокую оценку. Спасибо за ваш труд», - подчеркнул Артём Здунов.

Местные жители с благодарностью воспринимают работу врачей из Мордовии. «Спасибо за доверие и возможность быть полезными нашей стране», - сказала Елена Разживина, педиатр Детской поликлиники № 2.

«Приходилось работать без выходных, но люди нуждаются в нашей помощи. И пациенты, и местные врачи очень благодарны, что мы помогаем», - отметила Татьяна Шалина, терапевт Республиканской клинической больницы №1.

«Мы обслуживали не только Каланчак, но и близлежащие районы. Справлялись с трудностями - не хватает оборудования для диагностики, есть проблемы по маршрутизации больных», - рассказал Роман Чиршев, невролог Ромодановской поликлиники имени В.С. Поросенкова.

Но эти сложности, как подчеркнула Анна Овсянникова, врач по медицинской профилактике поликлинического отделения №3 Поликлиники №2, не преграда для профессионалов.

Все доктора были награждены Благодарностями Главы Республики Мордовия.

29 июля к исполнению профессионального долга приступила новая команда медиков из Мордовии – это терапевт, педиатр, невролог,гинеколог, офтальмолог и рентгенлаборант.