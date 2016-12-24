В Саранске отметят День физкультурника

9 августа в столице Мордовии состоится спортивный фестиваль «День физкультурника». Мероприятие будет проходить с 14:30 до 18:30 на стадионе «Мордовия Арена» и прилегающей к ней территории (вход 3, 4, ул. Волгоградская, 1).

В программе запланированы веселые старты, тренировка в хоккейной бросковой зоне, виртуальный бокс с VR очками, обучение приемам спортивной борьбы и дзюдо, мини-турнир по волейболу и стритбаскету, игра в теннис, уличный футбол и многое другое.

Также гостей фестиваля ждет разминка со спортивной семьей чемпиона мира по греко-римской борьбе Артема Суркова.

Организаторы подготовили показательные выступления филиала Российского союза боевых искусств, гимнасток, силовое шоу, танцевальный флешмоб Enzhi Crew и т.д.

Приглашенный гость - Игорь Ознобихин, российский актер, ставший популярным по роли участкового в сериале «Реальные пацаны».

Участником спортивных активностей может стать каждый. Вход на фестиваль свободный.