В Саранске отметят День физкультурника

В Саранске отметят День физкультурникаСпорт
9 августа в столице Мордовии состоится спортивный фестиваль «День физкультурника». Мероприятие будет проходить с 14:30 до 18:30 на стадионе «Мордовия Арена» и прилегающей к ней территории (вход 3, 4, ул. Волгоградская, 1).
В программе запланированы веселые старты, тренировка в хоккейной бросковой зоне, виртуальный бокс с VR очками, обучение приемам спортивной борьбы и дзюдо, мини-турнир по волейболу и стритбаскету, игра в теннис, уличный футбол и многое другое.
Также гостей фестиваля ждет разминка со спортивной семьей чемпиона мира по греко-римской борьбе Артема Суркова.
Организаторы подготовили показательные выступления филиала Российского союза боевых искусств, гимнасток, силовое шоу, танцевальный флешмоб Enzhi Crew и т.д.
Приглашенный гость - Игорь Ознобихин, российский актер, ставший популярным по роли участкового в сериале «Реальные пацаны».
Участником спортивных активностей может стать каждый. Вход на фестиваль свободный.
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