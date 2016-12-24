Работа Дениса Гришенкова из Мордовии – в финале окружного фестиваля стрит-арта

Продолжается голосование за лучшее граффити в рамках финального этапа фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Лучшую работу выберут по итогам экспертного и народного голосований.

С марта по июль в рамках фестиваля состоялись отборочный и презентационный этапы, где были определены и реализованы лучшие работы от каждого региона ПФО. Сейчас стартует завершающий этап проекта – голосование. Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 по 10 августа включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз.



По результатам отборочного этапа в финал фестиваля от Мордовии прошла работы Дениса Гришенкова «Объятия поколений – вечная связь». Чтобы проголосовать за работу Дениса нужно позвонить по номеру 8 (800) 301-50-23 и в тоновом режиме набрать код «3».



Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 17 августа, где встретятся представители всех регионов округа - финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий.

Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч, III-го – 100 тысяч рублей, а победители в спецноминации «Труд Крут» реализуют работы уже в этом году в 10 регионах России.