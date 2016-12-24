В Рузаевке грузовик врезался в здание гимназии №1

По информации МВД по РМ, 7 августа примерно в 7 часов 40 минут на улице Ленина в городе Рузаевка грузовик врезался в здание гимназии №1.

По утверждению 29-летнего водителя автомашины «Фотон», в ходе движения по улице Луначарского у транспортного средства отказала тормозная система. В результате, грузовик смел со своего пути все ограждения, его смогла остановить только стена учебного заведения.

Пострадавшему водителю была оказана медицинская помощь, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.