В Рузаевском районе пройдет фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня»

25 августа на территории Приреченского сельского поселения Рузаевского района пройдет X Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня-2024».

В центре внимания – огромная ватрушка «Кургоня». Попробовать ее смогут все желающие. В прошлом году для праздника была приготовлена самая большая мордовская ватрушка. Ее диаметр составил 3,3 метра, а вес - 260 кг. Это - абсолютный рекорд за всю историю события.

Также в программе фестиваля - мастер-классы, игры и состязания, праздничный концерт и многое другое.