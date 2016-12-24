Школьные наборы получили еще 25 первоклашек Мордовии

В республике продолжается вручение школьных наборов будущим первоклассникам из многодетных и нуждающихся семей, детям участников СВО.

6 августа в саранском Штабе общественной поддержки ребят поздравили заместитель председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, руководитель регионального отделения Российского фонда милосердия и здоровья Людмила Никонова, депутат саранского горсовета Елена Архипова, заместитель управляющего региональным отделением Соцфонда России Вера Ключникова и меценаты, принявшие активное участие в акции «Собери ребенка в школу».

Гости пожелали будущим школьникам успехов в учебе и передали эстафету мультяшным героям, которые тоже пришли на праздник, чтобы проверить готовность ребят сесть за парты. Все будущие первоклассники успешно сдали игровой «экзамен».

Завершилось мероприятие угощением ребят за сладким столом.