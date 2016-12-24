В «Ночь кино» покажут самые успешные отечественные премьеры последних двух лет

24 августа в нашей стране уже в девятый раз пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». В афише — самые успешные отечественные премьеры 2023–2024 годов.

Вместе со всей страной у жителей республики также будет возможность посмотреть кинокартины, ставшие рекордсменами российского проката последних двух лет. Зрители увидят сказочную комедию «По щучьему велению» Александра Войтинского, фантастические приключения «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко и военную драму «Воздух» Алексея Германа-младшего.

По информации Минкультуры РМ, в этом году к акции присоединятся городские и муниципальные кинозалы. На все сеансы традиционно вход будет свободный.