В Мордовии приступят к реконструкции старинного храма

Храм в честь Архистратига Божиего Михаила в селе Шокша Теньгушевского района, возведенный в 1830 году силами прихожан, не имеет аналогов в регионе. Он признан архитектурной жемчужиной Мордовии.

Верующие сельчане около 20 лет назад своими силами отремонтировали первый этаж храма и заменили полы. А несколько лет назад решением Арбитражного суда Мордовии архитектурный памятник был передан в собственность православного прихода – теперь прихожане сами определяют, каким образом будет возрождаться святыня.



Приходской совет храма обратился к ученым архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П.Огарева, которые провели глубокое техническое обследование здания и дали разрешение на ремонтно-восстановительные процедуры.



«Сейчас ведется разработка архитектурного эскиза реконструкции и проектно-сметной документации. Параллельно продолжается монтаж кровли основного купола храма, который выполняет одна из московских строительных компаний», - рассказал уроженец села Шокша Дмитрий Шиндаков.