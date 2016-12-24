«Фестиваль традиций» свяжет Мордовию и Пензенскую область

В рамках фестиваля в Мордовии и Пензенской области проведут несколько зрелищных мероприятий.

Стартует фестиваль в Саранске 23 августа. В этот день состоится Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!». Одновременно в столице Мордовии развернется межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ» с участием мастеров из многих регионов России.



24 августа в Старой Теризморге Старошайговского района пройдет Национально-фольклорный праздник «Шумбрат» и Межрегиональный фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Поющее дерево».



Наконец, 31 августа в селе Даньшино Пензенской области проект завершится Межрегиональным фестивалем «Даньшино - территория возрождения».