В Саранском роддоме провели спортивную зарядку для будущих матерей

Упражнения для лучшей растяжки, кровообращения, повышения эластичности тканей будущим мамам показали на спортивной зарядке, которую провели в Саранском роддоме. Спортивное мероприятие сторонников партии «Единая Россия» состоялось в рамках проекта «Сила России».

Как отметила председатель Совета сторонников в Мордовии Наталия Андрюшечкина, в рамках марафона «Сила России» уже более 2,5 тысяч жителей республики приняли участие в различных спортивных состязаниях.



По словам врача-акушера Елены Вагановой легкая физическая нагрузка полезна для беременных женщин, упражнения на растяжку помогают будущим мамам подготовить свой организм к появлению малыша.