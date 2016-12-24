Полиция в Саранске разыскивает парня, «разделавшего» автомобиль «БМВ 320» на парковке у дома

Как сообщает МВД по РМ, сообщение о преступлении поступило в саранский отдел полиции в апреле прошлого года. По словам 45-летнего потерпевшего, проживающего по переулку Чернышевского, ночью неизвестный повредил лобовое, передние и задние боковые стекла, фары, фонари, дворник, обшивку салона и крыло на его автомобиле «БМВ 320», припаркованном во дворе многоквартирного дома. Причиненная сумма ущерба составила свыше более 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

В ходе проводимых мероприятий изъята видеозапись с предполагаемым громилой.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности данного человека, полицейские просят сообщить по телефонам: 29-77-07 или 102.