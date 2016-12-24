Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым

Президент провёл рабочую встречу с главой Мордовии Артёмом Здуновым. Руководитель региона доложил Президенту о социально-экономической обстановке в республике.

В.Путин: Артем Алексеевич, как Вы оцениваете ситуацию?

Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5 рост в прошлом году в стране, а у вас – 8, выгодно отличается республика. И по сельскому хозяйству, там даже еще получше результат в отличие от результатов по стране в целом.

Но наверняка есть и вопросы, которые требуют особого внимания – и с Вашей стороны, и со стороны Правительства. Пожалуйста, давайте поговорим.

А. Здунов: Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за возможность доложить о развитии нашей республики. Мы в единой повестке страны работаем. Конечно, приоритетное направление – это поддержка СВО, поддержка наших бойцов и членов их семей. Поэтому у нас промышленность, сельское хозяйство, все отрасли и фонд «Защитники Отечества» работают на эту главную задачу.

У нас постоянно медицинские бригады, аварийные бригады, строительные бригады находятся на территории Каланчакского района Херсонской области, мы с ними работаем. Кстати, недавно там открыли часовню по благословению нашего Святейшего Патриарха, это тоже очень важно. Участвовали и местные священники, и наш митрополит Саранский и Мордовский Зиновий тоже туда выезжал.

Вы ставили задачу: четко навести порядок с финансовой дисциплиной. Еще три года назад госдолг превышал собственные доходы более чем в два раза. Сейчас мы ситуацию выправили, сейчас уже наши доходы госдолг превышают, но мы стараемся улучшать этот показатель. Я считаю, что еще очень много надо работать, потому что сейчас показатель около 90 процентов. В среднем, я считаю, где-то должен быть 60–70, чтобы нормально функционировать.

Конечно, нам отрадно, что мы работаем с Минфином, у нас полное понимание. И нас впервые за многие годы признали «надлежащими» в управлении финансами республики. Мы постоянно работаем над повышением заработных плат, здесь тоже есть у нас свои резервы. Если в промышленности нам удалось нарастить заработные платы, поэтому люди стали приезжать, – у нас по прошлому году небольшой, но миграционный приток в республику. Приезжают на новые инвестпроекты.

В.Путин: А рождаемость какая?

А.Здунов: Рождаемость низкая. Это острая проблема для нас, проблема, номер один, и с ней надо разбираться. Вы в Послании дали варианты решения этих вопросов, поэтому мы сейчас будем все возможности, которые были озвучены в Послании, использовать, все силы на это кидать.

Что касается заработных плат. Конечно, в социальной сфере надо подтянуться. Промышленность и сельское хозяйство – люди приезжают и выбирают Мордовию как место работы, а в социальной сфере будем дорабатывать этот вопрос.

За прошедший год Правительством России принято два кардинальных решения, и очень быстро принято. Мы расширили территорию ТОСЭР «Рузаевка» – это самый значимый железнодорожный узел в Поволжье – и создали особую экономическую зону «Система», к нам зашла АФК «Система». У нас направления хорошие: и радиоэлектроника, и светотехника, и из направлений малотоннажной химии, конечно, оптоволокно (мы единственные производители на территории Евразэс).

По малому и среднему бизнесу. По прошлому году – 15 процентов рост. Кстати, три года растем по субъектам МСП, и численность занятых в МСП тоже растет: на 10 процентов приросли в прошлом году.

По индексу промышленного производства. Мы взяли для себя основу – инвестиционный стандарт. Несколько лет этим занимаются Агентство стратегических инициатив и Министерство экономического развития. Мы четко выполняли инвестстандарты и почувствовали, что инвесторы потянулись. Мы стали более открытыми, стало возникать понимание. Мы стали вкладываться в промышленность, и это обеспечило промышленный рост. Кстати, по этому году у нас уже 112,5 процента. Я думаю, что мы такой динамический рост не только удержим, но и постараемся нарастить.

По оптоволокну. Ставили задачу – обеспечение технологического суверенитета, потому что игроков на рынке немного. И это все-таки широкополосный интернет, это бесперебойная связь, для нас принципиально, что мы должны построить второй завод.

По Вашему поручению Минпромторг России предложил финансовый механизм. 2 миллиарда в этом году уже мы сможем законтрактовать оборудования, но надо 12, поэтому мы предложили в программу радиоэлектронной промышленности России включить на последующие два года. Здесь, конечно, важна и Ваша поддержка, и поддержка Правительства. Мы с Минпромторгом, с Минфином этот вопрос предметно отрабатываем.

Очень важно, что мы подключили Российскую академию наук, потому что нужны научные компетенции, это сложная научная тема.

По вагоностроению хотел доложить. Два года назад мы подбирались к этой теме, а сейчас мы занимаемся производством вагонов и рефрижераторов, они позволяют перевозить грузы на большие расстояния до 60 дней. Причем температуру держат, давление держат. Это и особо опасные вещества, и СПГ, и самое главное, что мы превосходим зарубежные аналоги, потому что срок действия рефрижераторов не более 25 лет, а сейчас у нас ходят 31 год. Мы вовремя входим на рынок, и наша компания «РМ Рейл» сейчас старается наукой заниматься, и расширяет производство, в прошлом году выросли на 37 процентов. Раньше мы говорили – 10 тыс. вагонов промышленных, сейчас – 13 тыс. вагонов (планка), мы лидеры в России.

По фармацевтике. Традиционно мы выводим на рынки новые препараты, в основном жизненно важные. 80 процентов того, что делает компания «Биохимик» (наша группа компаний «Промомед») – это борьба с раком, опухолями, ожирением и так далее.

В.Путин: Онкология тоже требует особого внимания.

А.Здунов: Да, потому что по онкологии заболеваемость выше в среднем, чем по России.

В.Путин: Я поэтому и сказал.

А.Здунов: Мы построили онкодиспансер по Вашему поручению, выявляемость резко выросла, причем выявляемость на первых стадиях, – мы спасли много жизней.

Владимир Владимирович, у нас будет тоже просьба.

В.Путин: Просто статистика повысилась, да?

А.Здунов: Статистика первых, ранних стадий сразу же, потому что появилось хорошее оборудование, специалисты. И в данном случае нам надо, конечно, долечивать и осуществлять реабилитацию больных. Для нас важно, чтобы госпиталь, который примыкает к ней, был достроен. У нас тоже ПСД, экспертиза готовы, с Минздравом отработали. Здесь принципиальное решение Правительства, я об этом тоже буду докладывать.

В агропромышленном комплексе устойчивый рост, два года подряд хорошие урожаи, это и кормовая база. Поэтому у нас и по мясу рост, и по молоку, и по сахару. В данном случае мы традиционно входим в «пятерку» регионов, которые производят органическую продукцию.

В.Путин: Пять с лишним процентов рост сельхозпроизводства.

А.Здунов: И основная база и в прошлом, и в этом году, спасибо за решение, мы вовремя покупаем минеральные удобрения, вовремя вносим и следим за качеством производимой продукции.

По органике хотел доложить, что расширяется рынок, спрос, вот даже то, что три года назад и сейчас – это большая разница. Поэтому с Министерством сельского хозяйства России мы сейчас уже работаем на внешних рынках, в 10 стран поставляем органику, пять из них – это страны Организации исламского сотрудничества. Это тоже для нас важно.

Но я думаю, сейчас уже пришло время, и в Минсельхозе в отдельном направлении, может быть, даже выйдут с таким предложением, выйдут в отдельное направление. Интересное направление в целом.

Вместе с Минпросвещения России мы за последние два года 38 школ реконструировали, сейчас уже строим новые детские оздоровительные лагеря, их тоже реконструируем. Ну и для нас принципиально, что есть программа «Профессионалитет», большое Вам спасибо за нее, мы взяли для себя конкретные направления – сельское хозяйство, электротехническая продукция, машиностроение и, конечно, у нас уникальный центр по здоровому питанию. Уже который год Мордовия является центром проведения Всероссийского совещания по школьному питанию. Сергей Сергеевич, я знаю, докладывает по результатам обратной связи.

И в этом году у нас еще чемпионат «Лучшая школьная столовая». Поэтому собираются все, и мы внимательно за этим следим.

Вышли на международный уровень. В Таджикистане работаем, работаем в Кыргызстане, Армения, Иордания, Марокко, Тунис, Куба, даже Никарагуа, то есть этот опыт очень востребован. И, главное, помогаем регионам Новороссии и Донбасса в данном случае.

По программе «Профессионалитет» также будем подаваться по педагогике, это очень важно. Кстати, регионы, где сильные педагогические университеты (я считаю, Мордовия к ним относится), там нет проблем с преподавателями естественно-научного профиля. Они сейчас тоже очень важны с учетом развития экономики. И в данном случае мы тоже следим за этим качеством.

В.Путин: Безусловный приоритет у нас сегодня.

А.Здунов: Поэтому будем уделять им тоже пристальное внимание и подаваться по профессионалитету по педагогике в этом году.

По вожатским кадрам тоже хотел сказать. Вожатые – это наиболее близкие к ребятам люди, они не только пользуются уважением, но и доверием. Поэтому у нас чемпионат среди регионов России по вожатским кадрам, по вожатскому мастерству мы проводим.

В.Путин: Отдых детей каким образом организуете?

А.Здунов: Отдых детей. Мы, во-первых, своих направляем, подготовили все лагеря совместно с контролирующими органами. К нам приезжают из Новороссии традиционно, к нам приезжают из Белгорода. И самое главное, внимание уделять занятости, патриотическое воспитание, нормативы ГТО, знание истории. И важно, что с «Движением Первых» мы вообще сделали центр на базе одного из детских оздоровительных лагерей. Проводим чемпионат по оказанию первой медицинской помощи.

Вообще эта тема, она достаточно интересная. Мы с Минздравом России взяли на себя как бы ответственность, обучаем трудовые коллективы, школы, спортшколы. Сейчас этот навык очень востребован, чтобы каждый владел. Пока приедет скорая помощь, конечно, надо, чтобы большинство людей умело оказать первую помощь: остановить кровь, дыхание восстановить.

И то же самое по пожарной безопасности. Мы традиционно проводим чемпионаты страны по пожарно-спасательному спорту. То же самое: если проходит какая-то атака или нештатные ситуации, в первую очередь страдают от огня и ущерб народному хозяйству, поэтому подготовка пожарных имеет принципиальное значение. Александр Вячеславович, Министр МЧС, был у нас, мы договорились, у нас очень четко чемпионаты проходят, и подготовка в том числе добровольческих команд.

Среди проблем в республике, про демографию я сказал. Работу общественного транспорта, особенно в городе Саранске, надо обновлять, поэтому мы будем подключаться к ИБК, мы раньше не имели из-за долгов возможности доступа к инфраструктурным бюджетным кредитам. В первую очередь направим на общественный транспорт, муниципальные дороги и систему канализации, «Горводоканал» будем восстанавливать.

И по вопросу здравоохранения хотел доложить, что у нас традиционно в Мордовии много врачей, в среднем выше, чем по России обеспеченность. Почему это происходит? Потому что участие в программах по реализации Ваших инициатив, обеспечение достойного труда врачей.

У нас университет вышел с инициативой, мы передадим им клиническую базу по согласованию с Министерством образования и науки, там лучшие кафедры ортопедии, госпитальной хирургии, травматологии, реабилитации, что важно, и адаптации. Прежде всего, будем заниматься бойцами. Всю мощь университетской науки, нашей клинической науки направим на поддержку бойцов, членов их семей, на восстановление, адаптацию и реабилитацию. У нас крупный центр будет, вместе с Росимуществом и Министерством образования и науки мы этот вопрос в текущем году хотим решить.

Уважаемый Владимир Владимирович, у нас есть Санаксарский монастырь, там покоятся мощи Святого праведного воина Федора Ушакова, нашего непобедимого адмирала. По Вашему поручению мы разрабатываем единый кластер «Саров – Дивеево – Арзамас – Санаксар». Кстати, в этом году мы снимаем впервые с 1953 года фильм про Федора Ушакова. Он ни одного бойца в плен не сдал, ни одного сражения не проиграл.

А еще интересно, я внимательно читал сценарий (кстати, фильм снимается по Фонду президентских грантов – это Фонд культурных инициатив), фильм будет посвящен в основном его жизни в Мордовии, на территории современной Мордовии в 1812 году. Он занимался народным ополчением, фактически мобилизацией. И проблемы те же самые были, и люди такие же, и вызовы были, и враги коварные такие же были, но все преодолел, эту ситуацию. И он известен в Мордовии больше даже не как адмирал, а как человек, который и религиозен был, и работал с людьми, с народом. Поэтому будем строить дорогу.

Владимир Владимирович, приглашаем к нам в республику, очень ждем Вас.

В.Путин: Спасибо большое.

А.Здунов: Спасибо Вам.

Стенограмма, фото – kremlin.ru