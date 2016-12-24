Жителей Мордовии приглашают сдать нормы ГТО

Министерство спорта РМ приглашает всех желающих в возрасте от 18 лет на сдачу норм ГТО. Спортивные испытания пройдут 3 августа в 10:30 по адресу - ул. Московская, 12 (Республиканский спортивно-тренировочный центр «Старт»).

Участники будут сдавать нормы ГТО в беге на различные дистанции, прыжках в длину с места, подтягивании и отжимании, стрельбе из пневматической винтовки и т.д.



Для принимающих участие в сдаче норм необходим допуск врача и обязательна регистрация на сайте ГТО.РУ для получения ID-номера.



Заявку для участия нужно направить до 1 августа: komitet-spm@mail.ru

Телефоны для справок: 8 (8342) 24-23-44; 47-48-34.