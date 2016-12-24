В Мордовии мужчина за ошейник для собаки «заплатил» 58 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть отдела полиции по Зубово-Полянскому району обратился 59-летний местный житель, потерявший в результате банальной мошеннической уловки крупную сумму денежных средств.

Мужчина рассказал полицейским, что решил приобрести ошейник с помощью сайта бесплатных объявлений. Найдя подходящий вариант, он обсудил с продавцом условия доставки, после чего ему в мессенджере пришла ссылка для перечисления предоплаты. Перейдя по ней, покупатель заполнил прилагающуюся форму, куда внес и реквизиты своей банковской карты. После этого с нее были списаны 58 тысяч рублей.

В настоящий момент по факту хищения денежных средств проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению.