В Саранске детям защитников Отечества вручили наборы первоклассников

31 июля в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» состоялся детский праздник «Собираем в первый класс!». Этой осенью в первый класс отправятся 43 ребенка участников СВО из Саранска. Детям вручили наборы, в которые входит все, что нужно будущим школьникам для учебы – тетради, ручки, гуашь, карандаши, альбом. Всего – 42 позиции.

«Я хочу, чтобы вы знали: ваши отцы – настоящие герои! Мы с нетерпением ждем их возвращения с фронта. Через месяц для вас, ребята, начнется новая, школьная жизнь: яркая и интересная. Берите пример с ваших родителей – настоящих патриотов нашей Родины!» - отметила первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова.

Также для ребят организовали анимационную программу. Их радовали веселые аниматоры и ростовые куклы, аквагрим, попкорн и сладкая вата.

«Для наших семей очень важна и приятна забота государства. Находясь на передовой, каждый боец должен знать, что его супруга и дети находятся в безопасности. И этим надежным тылом для нас выступает региональный фонд «Защитники Отечества». Моя супруга говорит, что сотрудники фонда постоянно находятся на связи, приглашают на мероприятия, помогают с документами. Наши родные действительно чувствуют, что они – семьи героев!» - сказал в ответном слове отец первоклассника, ветеран спецоперации Сергей Горьков.

«Артистам, конкурсам и подаркам дети обрадовались. Приятно видеть их счастливые лица. Скоро учебные принадлежности получат и ребята из районов. Заботе о семьях наших защитников уделяем особое внимание. Знаем, как важно парням чувствовать поддержку из дома», - подчеркнул Глава Мордовии Артём Здунов.

Всего в первый класс в Мордовии в этом году отправятся 123 ребенка защитников Отечества.