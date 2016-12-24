Парк культуры и отдыха Рузаевки отпразднует 100-летний юбилей

3 августа городской Парк культуры и отдыха Рузаевки отметит свой вековой юбилей. Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная программа.

Начнется праздник в 10:00 массовой зарядкой для посетителей и открытыми тренировками по нескольким видам спорта.

В 12:00 начнут работу праздничные площадки. На выставке мастеров народные умельцы представят изделия ручной работы и проведут мастер-классы. На Летней эстраде выступят артисты и творческие коллективы. На площадке перед малой сценой будут организованы игры и развлечения для детей.

В 18:00 с концертной программой выступят авторы-исполнители фестивального движения «Стихия авторская». Завершится праздничный день зажигательной дискотекой.