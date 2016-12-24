В Саранске сносят до основания аварийное здание 9-й школы

В столице Мордовии от аварийного здания 9-й школы скоро ничего не останется. Специалисты компании «Волгатехстрой» полностью сносят строение.

В связи с этими работами на два дня ограничили движение на отрезке дороги по ул. Республиканской на участке от ул. Московской до ул. Ворошилова. Органичения будут действовать 30 и 31 июля с 8.00 до 18.00.

В городской Администрации заверили что, на месте проведения работ находятся сотрудники подрядной организации, обеспечивающие проезд жителей на автотранспорте к своим жилым домам.