Аграрии Мордовии собрали с полей уже 436 тысяч тонн зерна

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Аграрии Мордовии активно собирают урожай. Перед ними большая задача - обработать 463,3 тыс. га с зерновыми и зернобобовыми культурами - на трети полей работы уже завершены.

Достигать высоких показателей из-за весенних заморозков и долгой засухи в этом году непросто. Но наши аграрии работают ударно - намолотили уже 436 тыс. тонн зерна. Спасибо за добросовестный труд!»